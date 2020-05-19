Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okudu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayında eşlik etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, milli bayramlarını evde kutlamaya devam ediyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken; saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.