Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okudu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, milli bayramlarını evde kutlamaya devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken; saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.