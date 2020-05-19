Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından elektrik üretimin başlaması için bakan ve yetkililer butonun başına geldi.

Bu sırada maskesiz isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti.

"Tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbir isteyelim"

Erdoğan, "Şöyle fiziki mesafeye dikkat ederek, böyle kol kola yok. Dirsek dirseğe yok. Şöyle bir sosyal mesafe yapalım. Çok yakınız, çok yakınız. Maskesi olmayanlara da maske verelim. Bekir Bey, maskesi olmayan arkadaşlara maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbiri isteyelim. Çok yakınız. Birbirimize çok yakınız. Bu mesafeye dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik. Bunlar çok önemli" diye uyarıda bulundu.

Uyarının ardından yeni düzene geçildi, herkes maskelerini taktı ve butonlara basıldı.