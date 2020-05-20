SPOR

Arda Turan'dan büyük gaf! Bayramları karıştırdı!

Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Arda Turan'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"İnsanlık hali insan dalabilir"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Arda Turan, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." dedi.

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