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Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek

Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, Milli basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram'daki canlı yayınına konuk oldu. Survivor'da en çok eğlendiği sezonlardan birini yaşadığını söyleyen Ilıcalı, yarışmacılar ve ünlü isimleri ikişerli takım haline getirerek bir yarışma programı çekeceğini söyledi.

NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram'da Acun Ilıcalı ile canlı yayın yaptı. Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Survivor ekibi ile ünlü isimlerin buluşacağı yeni bir yarışma yapacaklarını anlattı.

AYCAN'LA EMRE BELÖZOĞLU, YASİN'LE HADİSE OLACAK

Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken "Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivorcılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz." sözlerini kullandı.

"SURVIVOR'DA EN ÇOK EĞLENDİĞİM SEZONLARDAN BİRİ"

Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, "Survivor'da en çok eğlendiğim 3 sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim" cevabını verdi.

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