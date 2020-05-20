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Koronavirüs ile ilgili yeni iddia "Türkçe virüsü daha az yayıyor"

CNN TÜRK ekranlarına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs ile ilgili "Türkçe konuşmak virüsü daha az yayıyor" dedi.

Koronavirüs ile ilgili her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. CNN TÜRK ekranlarına katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Türkçe konuşmak virüsü daha az yayıyor" dedi. "İngilizce ve Rusya’da olan bazı harflerin virüsü daha hızlı yaydığını "söyledi.

Damlacık yolu ile bulaşan koronavirüs ile ilgili yeni bir iddia geldi. Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkçe konuşmanın virüsü daha az yaydığını öne sürdü.

Ceylan, damlacık yolu ile bulaşan virüsün konuşurken daha fazla yayılabildiğini söyledi. "Türkçenin ise diğer dillere oranla virüsü daha az yaydığını gözlemlediğini" belirtti.

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