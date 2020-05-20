Fatih Erbakan'dan skandal sözler! 15 yaşındaki kız cinsel olgunluğa erişmiştir

Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çocuk yaştaki evliliklere değinirken tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir"

Anadolu'da yıllardan beri 14, 15, 16 yaşında evliliklerin olduğunu ve bu insanların mutlu yuvalar kurduklarını belirten Erbakan, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir. Anneannelerimiz 15-16 yaşlarında evlenmiş, bunlar aklı başında olmadan mı evlenmiş. Ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün ilmi çalışmalara göre 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır. Okul okuyan bir kimsenin nasıl rızası geçersiz olmaz." ifadesini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Fatih Erbakan'ın '15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir' sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, RTÜK'ü göreve davet ederken Fatih Erbakan'ı yerden yere vurup çocuk istismarcısı olarak suçladı.