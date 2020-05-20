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Dehşet anları kamerada! Alacak verecek tartışmasında silahlar konuştu!

Esenyurt’ta alacak verecek yüzünden iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Sokak ortasındaki çatışma film sahnelerini aratmazken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15:30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki grup, bir taksi durağının önünde buluştu. Kısa süre para konusunda anlaşmaya çalışan grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek silahlar çekildi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile Mesut Duman isimli şahsı yaralayarak kaçmaya başladı. Bu sırada Mesut Duman’ın yanında bulunan arkadaşı da silahını çekerek, kaçan iki kişiyi kovaladı. Arkalarından defalarca ateş eden kişi, daha sonra arkadaşı Duman’ın yanına gelerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya karışan şahıslar ise uzaklaşarak gözden kayboldu.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki kamera görüntülerini izleyerek kısa bir süre sonra olaya karışan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Mesut Duman’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz bir araç ile buluşma yerine gelen iki kişi kapıyı açık bırakarak arabadan inip, Mesut Duman ile arkadaşının yanına gittiği görülüyor. Kısa bir süre sonra iki grup arasında kavga çıktığı ve silahların çekildiği kameraya yansıyor. Bu esnada silahlardan çıkan iki merminin isabet ettiği Mesut Duman yere düşerken şahısların kaçtı. Daha sonra bir kişinin, kaçan şahısları kovalayıp arkalarından ateş ettiği görülüyor. Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıyor.

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