Arzu Sabancı makyaj videosu çekerken ruju yemeye başladı

Ünlü tasarımcı ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Arzu Sabancı, Instagram hesabından paylaştığı video ile önce şaşırttı sonra güldürdü. “Uzun zamandır ‘Nasıl makyaj yapıyorsunuz, bize bir makyaj videosu çeker misiniz?’ diyordunuz. Size şimdi makyajımı göstereceğim” diyen Sabancı, ruj sürmeye başladı. Tabii herkes gerçekten makyaj videosu çektiğini sandı lakin Sabancı’nın ruju yemesi ile birlikte herkes önce şaşırdı sonra güldü…