Cahit Berkay pencereden çaldı tüm komşuları alkışladı!

Yılların eskitemediği usta sanatçı Cahit Berkay, 19 Mayıs nedeniyle evinin penceresinden "Dağ Başını Duman Almış" ve "Selvi Boylum" parçalarını çaldı. Komşuları pencerelere ve balkonlara koşup Cahit Berkay'ın muhteşem dinletisine eşlik etti ve alkış tufanı kopardı.

Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi, konserleri çok özlemişim

Cahit Berkay, bir komşusunun çektiği görüntüyü paylaşıp, "Bu akşam evimin penceresinde günün önemine binaen Dağ Başını Duman Almış ve Selvi Boylum çaldım. Mahallelilerin tepkisi beni çok duygulandırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Not: Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi ve konserleri çok özlemişim..." notunu düştü..

Cahit Berkay'ın bu paylaşımının altına bir başka komşusu "Selvi Boylum Al Yazmalım" şarkısını çalarken çekilmiş görüntüsünü paylaştı...