GÜNCEL

Kayseri'de balkonuna İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de İranlı Mohammad Reza K.'nın, balkonuna astığı İngiliz bayrağı desenli havlusu mahallenin tepkisine neden olunca polis çağrıldı.

Mahalleye gelen polis ekipleri, Reza K.'yı gözaltına alırken sosyal medyaya yansıyan olay sonrası Kayseri Valiliği, şahıs hakkında işlem başlatıldığını belirten bir açıklama yayınladı. 

Kayseri'de İranlı Mohammad Reza K.'nın (32), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. 

Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının deseninin olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı.

Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezi'ne götürüldü. İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
Kayseri'de İngiliz bayrağı desenli havlu olay oldu kent ayağa kalktı
Kemal Kılıçdaroğlu kendine 2 milyon liralık yeni makam aracı aldı israf diyordu
Erdoğan'dan hakim ve savcılara: Vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin
Türkiye genelinde 25 ilde maske takma zorunluluğu
Hasan Şaş'tan 'yabancı oyuncularla problemi vardı' iddiasına yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cahit Berkay pencereden çaldı tüm komşuları alkışladı!
Sağlık Bakanı Koca Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla bakın kimi aradı!
Kayseri Valiliği'nden pes dedirten soruşturma kararı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Libya'da Türk SİHA’sı ile vurulan Pantsir'e dair operasyon odasının görüntüleri paylaşıldı
Oruç tutamayan ne kadar para verecek 2020 fitre miktarı
Ruslar koronavirüs sonrası yine Türkiye'ye gelecek
Bu sene sınıfta kalma var mı? Sınıf geçme bu sene nasıl olacak?