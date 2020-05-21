SAĞLIK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti.

Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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