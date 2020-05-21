Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin paylaştığı görüntülerde, Halife Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune kentinde bir hava savunma sisteminin SİHA'lar ile vurulma anları yer aldı.

Ayrıca; Terhune kentinde briket bir yapının SİHA tarafından hedef alındığı, vurulan bu noktadan dışa doğru patlamalar gerçekleştiği dikkati çekti.

Görüntülerde, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde de bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin manevra yaparken SİHA tarafından imha edildiği görüldü.