Kastamonu'da fotoğraf çektirirken 150 metre uçurumdan düştü

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıktan düşerek yaklaşık 150 metre yuvarlanan Kevser Beyazıt (20), ağır yaralandı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan beyazıt, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fener mevkiinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Ailesi ile iftar öncesi gezintiye çıkan Kevser Beyazıt, uçurum kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Beyazıt, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Kevser Beyazıt, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaymakam Ali Açıkgöz moral verdi

Olayı haber alarak gelen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve sedyeyle taşınan Kevser Beyazıt'a telkinlerde bulunarak moral verdi.