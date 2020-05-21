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CHP'li Eren Yıldırım'ın tutuklandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

ADANA'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırdığı iddia edilen ve tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları gece gündüz vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Van’da ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na PKK’lı hainlerce gerçekleştirilen saldırıda bir belediye çalışanı ve bir vatandaş şehit olurken, Adana'da da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Vefa Destek Grubu'na çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.

Yapılan saldırıya karşı hala bir kınama ya da özür mesajı yayınlamayarak sessiz kalan CHP üst yönetimi, her fırsatta Yıldırım’ı aklamaya çalışıyor. CHP’li Milletvekili Barış Yarkadaş, partiye yakın ajansların sansürlemiş olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “ANKA, gerçeği ortaya çıkardı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘PKK’ benzetmesi yüzünden tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın Vefa Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü. Arkadaşımıza annesinin yanında silah çekiliyor” dedi.

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