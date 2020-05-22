POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan şok 15 Temmuz iddiası! Mehmet Dişli neden emekli edilmedi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli'yle ilgili şok iddialarda bulundu.

"2015 Yüksek Askeri Şurasında Mehmet Dişli’nin emekliye sevk edilmesi için ben ve MİT Müsteşarı sonuna kadar ısrarcı olduk" diyen Davutoğlu, "Sonra bizim rızamız hilafında emekliliği gerçekleşmedi" iddiasında bulundu. Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbesi nedeniyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 

İşte Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Akit TV'de dile getirdiği o konuşma... 

- 2015 YAŞ’ına giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem sayın Hulusi Akar ve sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra…

- Mesela Mehmet Dişli’nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT’ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli’nin emekliye sevki söz konusuydu.

- Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyi ile… Girmek istemem detayına… Ama şu bilinsin ki ben FETÖ’ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayınca kadar mücadele kararlığı gösterdim.

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