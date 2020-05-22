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Erdoğan da kullanmıştı! BMC'nin Tulga'sı göreve hazır

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi.

Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yürüten BMC, iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak zırhlı pikap üretti. Araç ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül 2019'da BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı.

Seri üretime hazır hale getirildi
Araç, geçen sürede güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirildi. Performansı yukarı çekilen, yeni donanımlar eklenen pikap araç, nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi. Araç son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

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