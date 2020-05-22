MAGAZİN

Nusret Gökçe'den Kim Kardashian'a sosyal medyadan lahmacun göndermesi

Geçtiğimiz haftalarda lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a Türkiye'nin dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, tepki gösterdi. Gökçe, lahmacun yaptığı anlarda Kardashian'a göndermesini yaptı. 

Instagram'da 171 milyon takipçisi bulunan ve her yaptığı paylaşımla gündem olan dünyaca ünlü Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda evine lahmacun sipariş ederek "Ermeni pizzası" olarak tanıtmıştı. 

Kardashian'ın paylaşımı Türkler tarafından tepki görmüş, Demet Akalın ve Ebru Polat başta olmak üzere birçok ünlü isim de tepki göstermişti.

Ünlü kasap Nusret Gökçe de, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dünyaca ünlü yıldıza tepki gösterdi. 

Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Nusret, Kardashian'ı paylaşıma etiketleyerek göndermede bulundu.

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