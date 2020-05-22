MEDYA

Habertürk 2. osuruk vakasıyla gündemde! Yine Veyis Ateş'in programı

Habertürk Veyis Ateş'in programında Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayında osuruk sesi duyuldu.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı.

Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.

Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan bir yellenme sesi geldi.

Yayını izleyenler duydukları ses karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 17 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika gelişmesi! Pakistan'da yolcu uçağı şehrin üstüne düştü
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kutul'dan isyan fetvası
Cumhuriyet gazetesine Fahrettin Altun hakkındaki asılsız haberi nedeniyle ceza
Elektronik mühendisi Vahap Ünalan uyardı! Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir
Astım koronavirüse karşı koruyor! Çok ilginç araştırmayı Dr. Merda Erdemir açıkladı
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakkari şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
Ece Erken'den olay açıklamalar! 'Lezbiyen midir nedir?'
Arefe günü hangi gün 2020 arefe günü ibadetleri neler?
Erdoğan da kullanmıştı! BMC'nin Tulga'sı göreve hazır
Gündüz vakti yolda yürüyen kadına dehşeti yaşattı
KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman KPSS çıkmış sorular
Nusret Gökçe'den Kim Kardashian'a sosyal medyadan lahmacun göndermesi
Bayram mesajları Ramazan 2020 resimli yeni bayram kutlama mesajları