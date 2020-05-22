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AKİT TV'de Ahmet Davutoğlu ile kavga çıktı! Senin dilinle beynin arasında...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, 28 Şubat döneminde başörtülülere baskı yapıldığını, bugün Şehir Üniversitesi’ne yapılanların aynı olduğunu söyledi. Bu sözlere çok sinirlenen Karahasanoğlu, Davutoğlu’na sesini yükseltince ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğündeki programda Kenan Alpay, Muharrem Coşkun ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Programda gergin anlar 

Programda bir ara Ali İhsan Karahasanoğlu’nun İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sorusuna yanıt veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat döneminde baskı yapıldığını belirttiği başörtülülerle bugün Şehir Üniversitesi’ne yapılanların aynı olduğunu söyleyince programda gergin anlar yaşandı.

Dilinle beynin arasında ilişki var mı?

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sesini iyice yükselten Karahasanoğlu’na, "Sizin dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı" şeklinde sert karşılık verdi. 

Parti içinde kendisine darbe yapılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu belirten Davutoğlu, “17-25 Aralık'ta da, 15 Temmuz'da da sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdum. Bana karşı parti içi darbe yapılmış olmasına rağmen yanında durdum. Hiç tereddüt etmem yarın da yanında dururum. Kimse beni darbecilerle yan yana anamaz. FETÖ'ye ne kadar karşıysam 28 Şubat zihniyetine de aynı derecede karşıyım” şeklinde konuştu.

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