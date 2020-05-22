Seren Serengil ve Bircan Bali ile İrem Derici birbirine girdi! Olay açıklamalar

Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, İrem Derici'yi hedef aldı. Seren Serengil İrem Derici'yi kızdıran yorumlar yaptı.

Derici'nin bir programda Söylemezsem Olmaz hakkında yaptığı açıklamalar sunucuları kızdırdı. Derici açıklamasında "Boş yapıyorlar... Bunlar bir de alkoli bıraktığımın ertesi günü bir de... Yayında mastürbasyon diyemiyorlar. Kadınlardan biri ertesi gün istifa ettiler. Bana seks dedirtmiyorlar. Yasakmış filan..." dedi.

'AVAM VE KALİTESİZ!'

Derici'nun bu sözleri Söylemezsem Olmaz sunucularını kızdırdı. Serengil açıklamasında "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı... Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?" dedi.

Bircan Bali ise açıklamasında "İrem Derici bize katnem demiş. Katnemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agrasif..." dedi. Seren Serengil ise bu sözü ona iade etti.

GEÇMİŞİNİ PAYLAŞTI

Derici yayında yapılan bu açıklamalardan sonra ise Seren Serengil'i sosyal medya hesabından fena bombaladı. Derici paylaşımında "Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna, beni bi' sal artık. Bundan sonra adımı her andığında bir yavru kedi ölecek gibi düşün ve kapat o ağzını... " dedi.