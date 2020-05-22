Ayşenur Arslan canlı yayında soruyu yanlış anlayınca yine rezil oldu

Ayşenur Arslan yapılan bir anketi Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına taşıdı. Arslan ' İmkanınız olsa yurt dışında yaşamak ister misiniz?' sorusunu yanlış anlayıp yorumlayınca ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Sadece MHP'li gençlerin yurt dışına gitmek istediğini anlayan Arslan sorunun cevabının tamamını okuyunca CHP'li gençlerinde çoğunlukta olduğunu gördü ve canlı yayında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Ayşenur Arslan, "MHP'nin sloganlarını biliyoruz. 'Ölürüm Türkiyem' yazısıyla onları sloganları ile görüyoruz onları. Senin için ölürüm Türkiyem diyen MHP'li gençler ama sende yaşayamayan Türkiyem diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu ülke için öleceğini söylüyor ama bu ülkede yaşamak istemediğini söylüyor. Cevap şöyle...Yurt dışında yaşamak isteyenler en fazla AK Partililer, MHP'liler yüzde 68, AK Partili olduğunu söyleyenler yüzde 47,3, CHP yüzde 74,4...CHP'liler de gitmek istiyor haberiniz olsun beyler.." açıklamasını yaptı.

Ayşenur Arslan'ın daha önceki programında, 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer programda konuk olarak almış ve başörtü ve sakal bırakmayla ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.



