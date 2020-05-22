Erdoğan İzmir'deki camilerde Çav Bella çalınmasına çok sert tepki gösterdi

AK Parti İl Başkanları toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor." sözleriyle çok sert şekilde eleştirdi.



Koronavirüs salgınına ilişkin ise "Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık." diyen Erdoğan, "Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Salgın süreci yönetimi

Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Üzüntü verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Salgın sürecinin yönetiminde tarihi başarılara imza atıldı. Alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik.

İstihdamı sürdürmek için pek çok destek paketi gerçekleştirdik. Gelişmiş ülkelerin bile ilerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır.

En küçük bir ihmal salgının tekrar hortlamasına yol açabilir.



"Maske, mesafe, temizlik tavizsiz yürütülmeli"

Bunun ne derece ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir. Sizlerden illerinizde, maske, mesafe, temizlik konularındaki uygulamanın tavizsiz yürütülmesini takip etmenizi istiyorum. Salgın sürecinin de bir imtihan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

1000'er TL'lik karşılıksız nakit desteği

5,5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza verdiğimiz 1000'er TL'lik karşılıksız nakit desteği ile insanlarımıza sahipsiz olmadığını gösterdik. Gönlü ve kafası kör düşmanlıkla kararmamış olan herkes ne yaptığımızı ve neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor, görüyor ve takdirini de her fırsatta ifade ediyor.

"CHP bozgunculuk fesat peşinde"

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor.

"Foyaları birer birer ortaya dökülüyor"

Yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar. Hiç kusura bakmasınlar ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için, bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz. Ağızlarından köpüklerinden saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor.

"İstismar ettiklerini artık herkes görüyor"

Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış. Bu ülkenin ortak değerlerini, yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizleri ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işlerini yargı, idarenin konusu olan konuları ilgili kurumlar takip edecek. Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız.

CHP'nin 'buhrandan çıkış' paketi

Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık. CHP Genel Başkanı'nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor.