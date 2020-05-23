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Hayal Köseoğlu'ndan dans şov! Takipçilerinden tam not aldı

'Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaştı. Köseoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Dans eğitimi alan Köseoğlu, corona virüs salgınından dolayı evinden çıkmadığı için bahçeye çıkıp dans etti.

Oyuncu bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Köseoğlu dans videosunun altına ise şu notu düştü: “Bu şarkıyı keşfettiğimden beri evin her yerinde dur-ma-dan dans ediyorum! Sokağa çıkma yasağında Dua Lipa bir şarkı daha patlatsa keşke! Hepimize mutluluk ve muhteşem enerjilerle dolu bir bayram diliyorum. Evde olsak bile bizim kadar eğlenmesini bilen bir millet tanımıyorum. Eğer sokağa çıkma yasağı süresince dans edip beni beni taglerseniz paylaşmak isterim ve çok mutlu olurum. Mutluluk paylaşınca güzel."

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