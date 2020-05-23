Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak'ın türkülü virüs isyanı

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelirken, yemek sırasında söylediği "koronavirüs" şarkısı, yemekteki herkesi kahkalara boğdu.

Abdurrahim Albayrak, arkadaşları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen iftar yemeğinin ardından karadeniz türküleri eşliğinde eğlendi. Kemençe çalan "Tonyalı Ömer" ile birlikte koronavirüs ile ilgili bir şarkı söyleyen Albayrak, şarkı sırasında virüse isyan ederek yemektekileri güldürdü.