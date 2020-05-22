MEDYA

İBB'nin 'Fazilet durağı' ilgili o İETT şoförü konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fazilet durağı' ile ilgili İETT şoförü Ertuğrul Aslan konuştu. İşte sürecin öncesi ve detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının tamamen yalan olduğu belgelendi.

Şoför Aslan: "Sinirden gülüyorum. Fzilet Durağı'ndan hiç yolcu almadım"

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "29 Mart Pazar günü sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" ifadelerinin gerçek olmadığını açıkladı.

Şoför Ertuğrul Aslan, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a konuştu. Aslan, "Sinirden gülüyorum. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim" dedi.

"Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımdamıydı?"

Şoför Ertuğrul Aslan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirerek, "'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş. "Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş?" diye sordu.

"Konuşmamı kestiler. Neden tamamı verilmedi?"

Ertuğrul Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin eksik verildiğini söyledi. Aslan, "Kestiler, doğradılar. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi?" diye sordu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bölgede dengeler değişebilir! İran çekiliyor
Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor'la anlaştı
MSB komutanının öldürdüğü Gökhan Kılıç'ın ailesine 822 bin TL tazminat verecek
Artvin’de 30 gündür korona vakası görülmüyordu korkulan oldu!
Mondragon: Falcao Kolombiya'nın Messi'si
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren’e kanlı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda kargocu apartman girişine idrarını yaptı
Şevval orucu 2020 ne zaman başlar kaç gün oruç tutulur? Oruç günleri hangisi
Erdoğan İzmir'deki camilerde Çav Bella çalınmasına çok sert tepki gösterdi
Seren Serengil ve Bircan Bali ile İrem Derici birbirine girdi! Olay açıklamalar
Bayram tebriği 2020 mesajları resimli bayram kutlama mesajları
Ayşenur Arslan canlı yayında soruyu yanlış anlayınca yine rezil oldu
Arefe günü ibadetleri neler arefe günü okunacak dualar hangisi?