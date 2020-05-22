İBB'nin 'Fazilet durağı' ilgili o İETT şoförü konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının tamamen yalan olduğu belgelendi.

Şoför Aslan: "Sinirden gülüyorum. Fzilet Durağı'ndan hiç yolcu almadım"

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "29 Mart Pazar günü sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" ifadelerinin gerçek olmadığını açıkladı.

Şoför Ertuğrul Aslan, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a konuştu. Aslan, "Sinirden gülüyorum. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim" dedi.

"Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımdamıydı?"

Şoför Ertuğrul Aslan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirerek, "'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş. "Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş?" diye sordu.

"Konuşmamı kestiler. Neden tamamı verilmedi?"

Ertuğrul Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin eksik verildiğini söyledi. Aslan, "Kestiler, doğradılar. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi?" diye sordu.