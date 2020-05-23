Cübbeli Ahmet Hoca Alparslan Kuytul'a tepki gösteri! Ajan mısın, provokatör müsün?

Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca, yaşanan olaylardan sonra Alparslan Kuytul'a tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet Hoca youtube kanalından Kuytul'u eleştirdi ve şunları söyledi; "Bayram namazı neden yasak? Çünkü bizim iyiliğimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti yasak etti. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti yok Tayyip bey yasak etti...O çıkmış Kuytul mudur nedir ne biçim bir adam ya! İslama ihanettir dine hiyanettir diyor neymiş bayram namazımızı kıldırmıyorlar. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen ajan mısın provokatör müsünüz ya? Milleti camide toplayıp korona mı yapsınlar orada. Bir kişinin iki kişinin ölümün sebep olursa katil mi olacaklar ya?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor yanaşmayın, bulunduğunuz yerden çıkmayın.Evinizde bulunun sebat edin. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Bizde size ne dedik. Ksrdeşim açtık youtubeden kanal Allah herekse imkan vermiş. Otur evinde bayram namazımızı kılalım seccadelerde oturalım dualara amin diyelim. Zikirlerimizi çekelim ölmüşlerimize dualarımızı gönderelim. Ondan sonra evimizde sabah namazımızı kılalım bayram sabahı namazları var onları kılalım.

Bayram namazını kılamıyorsan camide bayram sabahı namazı var nefileler var anlatacağım onları dinle. Milleti niye fitneye sokuyorsun. Ama şu var biz madem camide toplanamıyoruz o zaman zikirde ibadette toplanma imkanımız var. Bizde youtube de toplanacağız. Allah bizi mağdur etmez ki ibadette." açıklamalarını yaptı.