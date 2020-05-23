POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Oktay, "Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun. Ramazan ayı boyunca bizleri saran rahmet ve mağfiretin gelecek ramazana kadar tüm günlerimize yayılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan Oktay'ın yurt genelindeki gezilerinden görüntülerin bulunduğu videoda ise "Bu bayram gönülden kucaklaşacağız. Sarılamasak da yakın olamasak da daima birlikteyiz. Mesafelerin ne önemi var? Sevgimizle yakınız biz. El birliğiyle aşacağız bu zor günleri. Yine gelecek o güzel günler, coşkulu bayramlar." ifadelerine yer verildi.

Video, Fuat Oktay'ın "Ramazan Bayramı'nın evlerimize, gönüllerimize huzur ve esenlik, tüm insanlığa selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." sözleriyle son buluyor.

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