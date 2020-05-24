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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok hesabı açtı. İlk paylaşımını yapan Altunkaya dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Karantinda canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, kendini TikTok'a verdi. Tiktok çılgınlığına Altunkaya da tepkisiz kalmadı.

Ünlü isim dans ettiği TikTok videosunu paylaştı. Eğlenceli halleri ve iyi dans etmesi dikkat çekti.

Türkiye'de Tiktok'tan nefret eden kesim olumsuz eleştiriler yaparken, Çağla'nın takipçileri dansını çok beğendi.

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