POLİTİKA

11 büyükşehir belediye başkanından ortak mesaj: Bir tanesin Türkiyem!

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ortak yayınladığı videoda Ramazan Bayramı öncesi birlik, beraberlik mesajı verdi.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının sosyal medya hesaplarından ‘Bir Tanesin Türkiyem’ başlıklı bir video yayınlandı.

Her başkanın sosyal medya hesaplarında aynı anda yayınlanan videoda, “Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de halkımızla, devletimizle, belediyelerimizle; 81 il, 1 tane Türkiye anlayışıyla beraberiz” mesajları yer aldı.

Paylaşılan videoda başkanların farklı yerlerde çekilmiş görüntüleriyle birlikte birbirlerine mesajlarına yer verildi.

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın sırasıyla yayınlanan mesajları şu şekilde:


* İstanbullunun uzattığı el Ankara’da sımsıkı tutuluyorsa, Ankara’da Anıtkabir’e özlemle bakan gözler İzmir’de marş olup söyleniyorsa, İzmir’in gurur dolu marşlarına eşlik ediyorsa Adana’nın yanık sesleri, memleket sevdasını bereketli topraklarında filizlendiren şehir Adana’dan Yunus’un hoşgörü diyarı Eskişehir’e selam olsun.

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