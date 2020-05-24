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İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun

Survivor'daki futbol maçında Acun Ilıcalı'yı omuz omuza mücadelede deviren Aycan Yanaç, rakip takıma kararlı bir mesaj verdi. Aycan, ''Size bir mesajım var. Biraz sahada iyi durun ki sarsılmayın'' ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 86. bölümününde futbol maçı merakla bekleniyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan maçta Survivor Aycan'ın mesajı ise çok konuşuldu.

Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında çekişmeli bir futbol maçı ekrana gelecek. Survivor yeni bölüm tanıtımında iki takımdan oyun öncesinde iddialı açıklamalar dikkat çekiyor.

İlk maçın yıldızı Survivor Aycan'ın bu maçtaki performansı merak ediliyor. Aycan Yanaç ise merakla beklenen futbol maçı öncesinde rakip takıma iddialı mesajlar gönderdi.

Aycan, ''Size bir mesajım var. Biraz sahada iyi durun ki sarsılmayın.'' sözlerini kullandı.

Sercan Yıldırım ise ''Şov yapacağız, öyle söyleyeyim. Esat abiyle çarpışmayı düşünüyorum biraz.'' dedi.

Ayrıca maç bölümü tanıtımında Aycan ile Acun Ilıcalı arasındaki ikili mücadele dikkat çekti. Bir pozisyonda Aycan, Acun Ilıcalı'yı düşürürken Acun Ilıcalı'nın uzun süre yerden kalkamadığı görüldü.

Acun Ilıcalı'nın yerden kalkamaması üzerine Aycan'ın endişeli gözlerle Ilıcalı'ya bakması ise merak uyandırdı.

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