POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun."

Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Arda Turan'dan ironik bayram mesajı
Salgın devam ederken ABD Başkanı Trump'ın golf oynaması tepki çekti
Roberto Carlos'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik açıklamalar
Balkanlar Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleriyle karşıladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Soylu asker ailelerinin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İkiyaka Dağları'ndaki askerlere sürpriz telefon
Bugün eczaneler açık mı 24 Mayıs eczaneler bayramda çalışıyor mu?
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü şahsın üst geçitte intihar girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Kocaeli'de güvenlik görevlisine testereyle saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Bugün AVM'ler açık mı bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık?