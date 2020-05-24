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Afyonkarahisar'da polise kürekle saldıran zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen saldırgan, kürekle bir polis memurunu ve sağlık çalışanını yaraladı.

Sahipata Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Osman Pehlivan, kendisine ambulansta eşlik eden sağlık ekiplerinin elinden kaçtı.

Pehlivan çevredeki bir inşaat alanında bulduğu kürekle polise ve sağlık ekibine saldırdı. Bu sırada polis memuru ve sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan Pehlivan, polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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