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60 saniyede bugün (24 Mayıs 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

24 Mayıs 2020 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

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