DÜNYA

Londra’nın merkezi iş bölgesi meydanında ilk kez ezan okundu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere’de, Londra'nın merkezi iş bölgelerinden Canary Wharf'ta ezan okundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere’de, Londra'nın merkezi iş bölgelerinden Canary Wharf'ta ezan okundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Tower Hamlets bölgesinde bulunan, ülkenin iki büyük finans merkezinden biri olan Canary Wharf'ta ilk kez ezan okundu.

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