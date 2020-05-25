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Diyarbakırlı 'Filozof Ramazan'ı akıl hastanesine yatırdılar!

Yıllardır tarihi Ulu Camii'nde gönüllü olarak dini sohbetlerde bulunan ve ziyaretçilere caminin tarihiyle birlikte İslam'ı anlatan Ramazan Böçkün, 'İslam’ı anlattığından dolayı' birinin şikayetiyle hakkında açılan dava nedeniyle akıl hastanesine kapatıldığını açıkladı.

Hakkındaki bir şikayet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alınan ve hakkında Diyarbakır 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan Böçkün’ün davası bir buçuk yıl önce psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlandı.

Davanın sonucuna tepki gösterip 'deli olmadığını' söyleyen 'Filozof Ramazan' ismiyle tanınan Böçkün, Bölge Mahkemesine itiraz etti. İtirazı reddedilen Böçkün, polisler tarafından alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde yatırıldı.

İki haftaya yakındır hastanede akli dengesi olmayan hastaların arasında kalan Böçkün’le Amed Haber Gazetesi telefonla görüştü. Hiçbir suçunun olmadığını ifade eden Böçkün, yaptığı çalışmalardan rahatsız olanların şikâyeti üzerine hakkında dava açıldığını belirtti. Herhangi bir akli dengesinin bozukluğunun olmadığını dile getiren Böçkün, itiraz etmesine rağmen kendisine 'deli raporu' verildiğini söyledi.

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