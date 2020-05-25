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İstanbul’da pitbull sokak köpeğine saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

SEYRANTEPE’de sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri tazyikli su sıkarak güç bela ayırdı.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayında akşam saatlerinde Kağıthane Seyrantepe Oto Sanayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayideki bir oto yıkamacı beslediği pitbull cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı.

Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı. Saldırının ardından sahibi köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, tazyikli su sıkarak onları ayırdı. Olayın ardından köpekler birbirlerinden uzaklaştırılırken, sokak köpeği ise hafif şekilde yaralandı.

Veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların korku yaşadığı olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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