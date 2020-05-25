GÜNCEL

Süleyman Soylu gözyaşlarına boğuldu! Kanını yerde bırakmayın Süleyman amca

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Soylu olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Soylu'nun canlı yayında anlattıkları izleyen herkesi duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Bakan Soylu, şehit çocuğunun "Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca" diye yazdığını gözyaşlarıyla anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep Yavuzeli'de 4 kişinin katili 6 yıl sonra olay mahalinde yakalandı
Koronalı sayısı 5.5 milyonu aştı! 2.3 milyon kişi ise Covid-19'u yendi
Afyon'da akraba gençlerin alkollü eğlencesinde kan aktı: 1 ölüm bir yaralı
Milyonlarca araç sahibine iyi haber! Sigorta şirketlerinin aylık zam oranı düşürüldü
Süleyman Soylu gözyaşlarıyla anlattı! Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca
Papa Francis 3 ay aradan sonra ilk kutsamayı yaptı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakırlı 'Filozof Ramazan'ı akıl hastanesine yatırdılar!
Vatandaşlara kabus olan hırsız yakalandı
Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'’a annesiyle ilgili olay sözle!
Kızı, parkta ölen babasının başında feryat etti
Fırıncılar sokak ortasında çiftetelli oynadı
Şevval orucu kaç gün tutulur 6 günlük şevval orucu nasıl niyet edilir?
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı kılındı
İşte haziran ayındaki normalleşme planı! Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek