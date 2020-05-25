Süleyman Soylu gözyaşlarına boğuldu! Kanını yerde bırakmayın Süleyman amca
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Soylu olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Soylu'nun canlı yayında anlattıkları izleyen herkesi duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde 7-8 yaşlarında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti.
Bakan Soylu, şehit çocuğunun "Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca" diye yazdığını gözyaşlarıyla anlattı.