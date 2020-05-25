DÜNYA

Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti! Kentin birçok bölgesini işgal ettiler

Dünyanın birçok ülkesinde görülen çekirge istilası bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde görüldü.

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı.

Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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