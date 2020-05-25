DÜNYA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern canlı yayında depreme yakalandı!

Koronavirüsle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla dünya gündemde oturan Yeni Zelanda lider Ardern, bu sabah katıldığı bir canlı yayın sırasında depreme yakalandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Krizlere karşı sakinliğinden hiç taviz vermeyen ve dünya kamuoyunda da büyük beğeni toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, haftayı katıldığı bir canlı program sırasında yakalandığı depremle gündem oldu.

Geonet'e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin'deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu.

Deprem sırasında soğukkanlılığını koruyan lider, sunucu Ryan Bridge’ye, "Burada küçük bir deprem yaşıyoruz" diyerek, çevresini kontrol etmeye başladı. Burada oldukça sarsıntı var" diye konuştu.

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