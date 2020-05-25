Rusya'da uçaktaki koronavirüs kavgasında yumruklar havada uçuştu

Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen olayda; Soçi'den kalkış yapan Ural Havayollarına ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, iniş yaptıktan hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı.

Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara da çarparak ilerledi.

Diğer yolculardan biri, acele eden kişiye dikkat etmesini söyleyince ortalık karıştı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde; iki kişinin yumruklaşarak kavga ettikleri görüldü.

Acele eden kişiyle kavga eden kişi, "Bana dokundu" diyerek diğerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığını savundu.

Yolcuların ikisi de polis tarafından gözaltına alındı.