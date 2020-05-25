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Tekirdağ'da aileye zor kullanan polislerin hepsi açığa alındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle evinin önündeki bir adamı, eşini ve çocuklarını darp ettikleri iddia edilen polis memurlarının hepsine birden görevden el çektirildi.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşanması üzerine destek ekip çağrıldı.

Vatandaşlar ile polis arasında yaşanan arbede başka bir vatandaşın kamerasında saniye saniye yansıdı. Vatandaş kamerasında yansıyan görüntülerde polisin söz konusu vatandaşlara karşı aşırı güç kullandığı öne sürüldü. Bunun üzerine Tekirdağ Valiliği olaya el attı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "24.05.2020 günü saat 15:30 sıralarında Çorlu ilçemiz Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camii civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir Ekip olay yerine intikal etmiştir, olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir.

Yasağı ihlal edenlere idari işlem yapılmıştır

Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır.

Görevlilere işten el çektirilmiş, soruşturma başlatılmıştır

Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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