Maske takması istenen kadın donunu indirip kilodunu maske yaptı!

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri, maske takmayarak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde bir anda pantolonunu indirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iç çamaşırını çıkaran kadın, maske gibi kullanarak yüzünü kapadı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.