DÜNYA

Maske takması istenen kadın donunu indirip kilodunu maske yaptı!

Koronavirüs nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulayan ülkelerden Ukrayna'da sıra dışı bir olay yaşandı. Kargo şirketinin şubesine giden bir kadın, maske takması için uyarılınca çareyi iç çamaşırını kullanmakta buldu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri, maske takmayarak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde bir anda pantolonunu indirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iç çamaşırını çıkaran kadın, maske gibi kullanarak yüzünü kapadı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

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