Seda Akgül'ü bayram mesajları çıldırttı! 'Benim popomdan size ne!'

Son olarak Söylemezsem Olmaz programıyla ekrana gelen ve koronavirüs sürecinde programın ara vermemesi sebebiyle programdan ayrılan Seda Akgül sosyal medyada isyan etti.

Akgül yayınladığı bayram mesajına gelen yorumlara kızdı. Seda Akgül "Anam silikon yaptırmadığım mı kaldı, yok estetik yaptırmadığım mı kaldı? Yok saçın güzel yok saçın çirkin! İyi bayramlar demişim sadece... Acayip bir toplum oldunuz. Konuşunca da 'delirdin' deniliyor. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum? ifadelerini kullandı.