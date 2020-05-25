POLİTİKA

Cüneyt Özdemir'den Ali Babacan'ı terleten soru

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündemi değerlendirdi. Özdemir'in Erdoğan sorusu ise Babacan'ı terletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başarılı olduğu yönündeki açıklamaları üzerine Cüneyt Özdemir, Sağlık Bakanı'nı atayan ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

Bugün hükumete yönelik en ağır eleştirileri yapan Ahmet Davutoğlu'nu da atayan ismin de yine Erdoğan olduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, Babacan'a, "Peki ne değişti? sorusunu sordu.

Görev talep etmediğini tüm atamaların bilgisi dışında yapıldığını söyleyen Babacan, kimseye minnet borcu olmadığını söyledi.

İşte Cüneyt Özdemir'in bir türlü cevap alamadığı o soruya Babacan'ın verdiği cevap...

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