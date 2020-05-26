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Sancaktepe pandemi hastanesi 29 Mayıs'ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin inşa edileceğini duyurmuştu. Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan salgın hastaneleri 29 Mayıs'ta açılacak.

9 Nisan’da hastanelerin inşaatına hızla başlandı. Kısa sürede sona gelinen her bir hastane inşaatında 4 bin işçi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’deki hastanenin adını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Havalimanı’ndaki hastanenin adını da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi olarak açıklamış, hastane isimlerinin tabelası geçtiğimiz günlerde hastanelerin girişine asılmıştı.

Erdoğan, son olarak Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin 31 Mayıs'ta hizmete gireceğini açıklamıştı.İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe’deki salgın hastanesi havadan görüntülendi. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve tam teşekküllü hastane olarak inşa edilen salgın hastanesi artık açılmak için gün sayıyor.

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