GÜNCEL

Sosyal yardıma başvurdu! 8 otomobili olduğu ortaya çıktı

AVCILAR’da bir kişi, yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle başlatılan sosyal yardım hattını arayarak başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonrası başvuru sahibinin 8 adet otomobili olduğu ortaya çıktı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alındı.

Bu kapsamda salgından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Pandemi Sosyal Destek Programı' adı altında 1000’er TL nakit yardımı yapılacağı ve başvuruların E-devlet üzerinden alınacağı açıklanmıştı. Bu sebeple Avcılar’da ikamet eden M.İ.T. adlı kişi yardımdan faydalanmak amacıyla 4 Mayıs 2020’de E-devlet üzerinden Pandemi Sosyal Destek yardımına başvurdu.

Avcılar Kaymakamlığına da yardım için başvuran M.İ.T.’nin yapılan inceleme sonrası 8 adet otomobil sahibi olduğu ortaya çıktı. Kaymakamlığın mercek altına aldığı kayıtlarda başvuru sahibinin aile fertlerine ait farklı tarihlerde yapılmış başvuruların da olduğu belirlendi.

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