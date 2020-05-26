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"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeliz Yeşilmen'den yeni bir paylaşım daha geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.

Yeliz Yeşilmen bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" ifadelerini kullandı.

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