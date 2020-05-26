YEREL

Rize Valisi canlı yayında AK Parti İl Başkanı'ndan 'hediye umre' istedi!

RİZE Valisi Kemal Çeber, yerel bir televizyona konuk olan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim’a bir mesaj göndererek, hediye olarak kendisini umreye göndermesini istedi. 

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, bölgenin yerel televizyonu Çay TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın kapanacağı esnada programın moderatörüne mesaj gönderen Rize İl Valisi Kemal Çeber'den ilginç bir istek geldi.

Moderatöre mesaj gönderdi: Umre ziyareti istiyorum

Programın moderatörü gelen mesajı, "Sayın valimizin bir mesajını okuyarak kapatmak istiyorum. Diyor ki: 'Sayın başkanımızdan artık pandemi bittikten sonra bir hediye bekliyorum. Mesela Umre seyahati olabilir. Rizeliler de şahit olsun. Özellikle bu ortamda konuşmak istedim' diyor. Bunu da iletmiş olalım" şeklinde aktardı.

AK Parti İl Başkanı: Tamam olabilir, çok güzel

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Vali'nin bu isteğine, "Tamam olabilir, çok güzel. Sayın valimizin de... Buradan hatırlatayım. Bütün Rize'deki siyasi il başkanlarımızla bizi ağırlayacağının sözü vardı. Onu hatırlatalım" şeklinde yanıt verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan işçilere haftalık izin müjdesi
Lens'i yollamaya hazırlanan Beşiktaş Gyasi ve Gökhan Töre'yle anlaştı
Erdoğan'ın talimatıyla yapılan salgın hastanesi 29 Mayıs'ta açılacak
Fenerbahçe ile Göztepe arasında futbolcu takası!
Namazlar nasıl kılınacak Diyanet cuma namazı için uyarı afişi hazırladı!
Karakolda dehşet! İki polis gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Denizde dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü!
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Şevval orucu hangi günler tutulur kaza orucu yerine sayılır mı?
Sosyal yardıma başvurdu! 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
Rusya'da askeri helikopterin düştüğü anlar kameralarda!
Normalleşme süreci planı Cumhurbaşkanlığı Türkiye planı nasıl?
Acun Ilıcalı Instagram’da canlı yayın rekorunu kırdı!
Maria Gladkikh gazeteci yaş kaç Maria Gladkikh babası kimdir