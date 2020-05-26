Rize Valisi canlı yayında AK Parti İl Başkanı'ndan 'hediye umre' istedi!

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, bölgenin yerel televizyonu Çay TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın kapanacağı esnada programın moderatörüne mesaj gönderen Rize İl Valisi Kemal Çeber'den ilginç bir istek geldi.

Moderatöre mesaj gönderdi: Umre ziyareti istiyorum

Programın moderatörü gelen mesajı, "Sayın valimizin bir mesajını okuyarak kapatmak istiyorum. Diyor ki: 'Sayın başkanımızdan artık pandemi bittikten sonra bir hediye bekliyorum. Mesela Umre seyahati olabilir. Rizeliler de şahit olsun. Özellikle bu ortamda konuşmak istedim' diyor. Bunu da iletmiş olalım" şeklinde aktardı.



AK Parti İl Başkanı: Tamam olabilir, çok güzel

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Vali'nin bu isteğine, "Tamam olabilir, çok güzel. Sayın valimizin de... Buradan hatırlatayım. Bütün Rize'deki siyasi il başkanlarımızla bizi ağırlayacağının sözü vardı. Onu hatırlatalım" şeklinde yanıt verdi.