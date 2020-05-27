Şaşırtan koronavirüs araştırması! Yüzük parmağı uzun olan erkekler daha şanslı

Yeni tip corovirüs salgının en çok etkilendiği ülkelerden biri olarak kayıtlara geçen İngiltere'de yapılan bir araştırmada dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Buna göre, yüzük parmağı uzun olan erkeklerin, kısa olanlara göre koronavirüsten ölüm oranının daha düşük olduğu gözlendi.

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Yapılan bir araştırmada, koronavirüse karşı yüzük parmağı uzun olan erkeklerin kısa olanlara göre daha şanslı olduğunu öne sürüyor.. Bilim insanları bunun sebebinin testosteron hormonunun seviyesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

İngiltere’nin Swansea Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, el parmaklarının uzunluğunun erkeklerde coronadan ölümlerle bağlantılı olduğu iddia edildi. Sonuçları Early Human Development dergisinde de yayımlanan çalışmaya göre, yüzük parmağı uzun olan erkekler, kısa olan hemcinslerine göre corona virüsünden daha az ölüyor.

Testosteronla bağlantısı var

Uzmanlar bunun sebebinin testosteron hormonunun seviyesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Anne karnındayken daha fazla testosteron hormonuna maruz kalan erkeklerin yüzük parmaklarının daha uzun olduğunu belirleyen uzmanlar, bunun da bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

200 bin kişi incelendi

41 ülkeden 200 binden fazla kişiden veri toplanan araştırmaya göre Malezya, Rusya ve Meksika gibi corona virüsünden ölüm oranının düşük olduğu ülkelerde erkeklerin yüzük parmağı daha uzun, Birleşik Krallık, İspanya ve Bulgaristan gibi ölüm oranının daha yüksek olduğu ülkelerde ise yüzük parmağı daha kısa.

Uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin bulunduğu ülkelerde ölüm oranı 100 binde 2.7, kısa olan erkeklerde ise 100 binde 4.9 olarak hesaplandı.