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Nicolas Maduro petrol yüklü tankerler için İran'a teşekkür etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'a ülkesine gönderdiği petrol yüklü tankerler için teşekkür etti. 

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Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, hem Venezuela'nın hem de İran'ın barış istediğini belirterek, "Serbest ticaret yapmaya hakkımız var." dedi. 

Venezuela'nın bu dünyada cesur dostları bulunduğunu dile getiren Maduro, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e şükranlarını sundu. 

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden üçüncüsünün Venezuela kara sularına girdiği açıklanmıştı. Kalan tankerlerin de 1 Haziran'a kadar ülke kara sularına girmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken, Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

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